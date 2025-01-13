Кримінал

Аналітики ідентифікували російського командира, який наказав обезголовити українського воїна
13 Січня 2025 19:41
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Аналітики Deepstate спільно із підрозділом Сил Оборони України встановили особу російського командира, який у червні 2024 року віддав наказ про обезголовлення українського військовополоненого.

Злочинець має псевдо “Сбер” і в ході розслідування було визначено, що він є командиром штурмової роти загону “Шторм” 394 мсп 127 мсд 5 Армії.

За ним числиться щонайменше три випадки з “відрізанням голів”:

  • 17 червня 2024 року: Журналісти оприлюднили аудіозапис, де зафіксовано наказ Чихабаха про обезголовлення українського військовополоненого та публічну демонстрацію голови.
  • 27 листопада 2024 року: Віддано наказ відрізати голову загиблому українському військовослужбовцю.
  • 1 грудня 2024 року: Віддано наказ взяти в полон, допитати, а потім розстріляти українського солдата, після чого — відрізати йому голову.
Чихабах Дмитро Анатолійович

Його справжнє ім’я – Чихабах Дмитро Анатолійович, народився 14 грудня 1989 року. Проживати може за однією із адрес:

  • Приморський край, Спаський р-н, Старий Ключ з/д ст., вул. Роздольна, д. 4-А ;
  • Приморський край, місто Уссурійск, провулок Тихий, д. 10, кв. 65.

Згідно з базою даних, у 2006 році він втік з дитячого будинку №2 у місті Уссурійськ. У 2011 році Чихабах був затриманий за зберігання наркотичних речовин. Виявлений пакет марихуани (40,5 г) став підставою для порушення кримінальної справи за статтею 228 ч.1 КК РФ. У його досьє значаться інші судимості за статтями 158 (крадіжка), 159 (шахрайство) та 119 (погроза вбивством). Здавалося б, подібний послужний список мав стати перешкодою для військової кар’єри, однак реальність виявилася іншою.


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