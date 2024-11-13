Кримінал

Американського військового Джека Тейшейру, обвинуваченого у витоку документів Пентагону, засудили до 15 років
13 Листопада 2024 08:06
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пентагон, сша
Джек Тейшейра / Фото: New York Times із посиланням на соцмережі хлопця

Суддя федерального суду Бостона засудила 22-річного військовослужбовця Національної гвардії ВПС США Джека Тейшейру до 15 років ув’язнення у справі про витік секретних документів Пентагону, повідомив Мін’юст США.

Також Тейшейрі призначено три роки нагляду після ув’язнення. Обвинувачення вимагало для Тейшейри 17 років позбавлення волі.

Тейшейру визнали винним у зберіганні та публікації сотень сторінок секретної інформації про національну оборону.

Сам Тейшейра на засіданні висловив співчуття з приводу “всієї тієї шкоди”, яку він заподіяв друзям, родині та “тим, хто за кордоном”. “Я не думаю, що можу повною мірою висловити, наскільки я каюся”, – сказав Тейшейра.

Торік у мережі з’явились секретні військові документи, які містять опис планів США та НАТО щодо допомоги українській армії перед контрнаступом. У цих документах, зокрема, викладено американський та український погляди на те, що може знадобитися ЗСУ для здійснення цієї операції.


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