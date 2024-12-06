Суспільство

Американська делегація на чолі з Брінк провела переговори з Укренерго
6 Грудня 2024 08:45
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Укренерго
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Представники НЕК “Укренерго” провели зустріч із американськими партнерами на чолі з послом США в Україні Бріджит Брінк, під час якої обговорили питання захисту ключового обладнання електроенергетичної системи країни.

Про це повідомляє “Укренерго” у Facebook.

Учасники зустрічі розглянули шляхи захисту критичного обладнання системи передачі електроенергії та обговорили необхідність міжнародної підтримки у цьому напрямі.

Директор з інвестицій НЕК Олег Павленко зазначив, що роботи з укріплення енергооб’єктів тривають безперервно. Водночас він підкреслив, що забезпечити повний захист від російських ракет і дронів неможливо ні з технічної, ні з економічної точки зору. У зв’язку з цим особливо важливим залишається швидке відновлення пошкоджених об’єктів.

“Наш підхід полягає у захисті найбільш критичного, дефіцитного та дороговартісного обладнання. Якщо пошкоджень зазнають інші елементи, ми оперативно проводимо ремонт і відновлення. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, до зими ми створили необхідний запас різноманітного обладнання”, — повідомив Павленко.

Він також висловив вдячність посольству США в Україні та USAID за допомогу й підтримку у зміцненні енергетичної системи країни.


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