Америка засуджує насильство проти мирних учасників протесту у Грузії

У США засудили законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який у другому читанні ухвалив парламент Грузії та насильство, яке застосовується місцевою владою проти учасників акцій протесту у Тбілісі.

Відповідне повідомлення оприлюднив речник Держдепу Метью Міллер.

«Цей закон та антизахідна риторика «Грузинської мрії» поставили Грузію на небезпечну траєкторію. Заяви та дії уряду Грузії несумісні з демократичними цінностями, що лежать в основі членства в ЄС та НАТО, і тим самим ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції. Коментарі, які неправильно характеризують іноземну допомогу Грузії, яку ми надавали протягом 32 років для зміцнення економіки Грузії, демократії та здатності стримувати російську агресію, фундаментально підривають міцні відносини, які ми встановили з урядом та народом Грузії», – йдеться у повідомленні.

Далі у заяві керівника пресслужби зовнішньополітичного відомства США висловлюється підтримка грузинському народу та «його права бути почутим»:

«Ми засуджуємо застосування насильства проти мирних протестів, зокрема проти журналістів, які висвітлюють демонстрації. Використання сили для придушення мирних зборів та свободи слова є неприйнятним, і ми закликаємо владу дозволити учасникам ненасильницької акції продовжувати здійснювати своє право на свободу вираження поглядів», – йдеться у повідомленні.