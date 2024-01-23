Суспільство

Америка ввели санкції проти російського хакера

23 Січня 2024 21:26
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сша, хакер

23 січня США ввели санкції проти російського хакера, причетного до атаки на компанію Medibank в Австралії.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

“Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у координації з Австралією та Великою Британією внесло до списку Олександра Єрмакова, хакера, який відіграв ключову роль в атаці з використанням програми-здирника на Medibank Private Limited у 2022 році”, – йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра фінансів Браяна Нельсона, російські кіберзлочинці продовжують здійснювати руйнівні атаки проти Сполучених Штатів і країн-союзників з метою крадіжки конфіденційних даних.

“Єрмаков – громадянин Росії й кіберзлочинець. Його було піддано санкціям за участь у крадіжці та розміщенні в даркнеті 9,7 мільйона записів, що містять особисту інформацію австралійців, включно з іменами, датами народження, номерами Medicare і конфіденційною медичною інформацією”, – йдеться в повідомленні Мінфіну США.


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