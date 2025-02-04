Суспільство

Активність зменшилася, але вони ще воюють: Буданов відповів, скільки солдатів КНДР залишилося на Курщині
4 Лютого 2025 19:51
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Кирило Буданов / Фото: ГУР МО
Кирило Буданов / Фото: ГУР МО

Північнокорейські війська все ще воюють на лінії фронту під Курськом, хоча їхня активність останніми днями зменшилася на тлі великих втрат. Керівник Головного управління розвідки МО України заявив, що повідомлення ЗМІ про те, що війська  КНДР не були помічені на передовій вже кілька тижнів, “не відповідають дійсності”.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю The War Zone.

За словами Буданова, на лінії фронту в Курську все ще перебуває близько 8000 північнокорейців, які воюють проти України. Однак останнім часом їхня чисельність зменшилася, і українські офіційні особи намагаються визначити, що означає ця зміна.

“Ми повинні почекати деякий час, щоб побачити, чи є якісь реальні зміни, чи це просто зниження активності на пару днів. Повідомлення в ЗМІ помилкові”, – пояснив Буданов.

Буданов визнав, що його коментарі суперечать повідомленням The New York Times та інших ЗМІ про поточний статус північнокорейських військ у Курську.

Нагадаємо, як повідомляв 31 січня The New York Times, північнокорейські солдати були виведені з лінії фронту після великих втрат та не з’являлися на фронті вже близько двох тижнів. Зазначалося, що рішення відвести північнокорейські війська з лінії фронту може бути не постійним.

Військовополонений з КНДР, якого захопили у Курській області / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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