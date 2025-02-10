Акцент на далекобійне озброєння: у Міноборони розповіли про задачі на 2025 рік

Міноборони України у 2025 році зосередиться на розвитку далекобійної зброї та систем ПРО, аби знищувати військові цілі в тилу Росії та захищати українські міста від атак.

Про це повідомили в Міноборони.

“Використання далекобійної зброї – один з ключових елементів зменшення військового потенціалу країни-агресора. Руйнування логістичних ланцюжків та військових об’єктів в глибокому тилу Росії, знищення скупчення живої сили та техніки стають можливими завдяки ракетам, баражуючим авіабомбам та deep strike”, – зазначили в Міноборони.

Серед основних задач Міністерства оборони України на 2025 рік – створення інноваційних засобів, які вражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю.

Як зазначили в Міноборони, у 2024 році інвестиції в далекобійне озброєння вже дали результати на полі бою: було виготовлено перші вітчизняні ракети та розширено серійне виробництво крилатих ракет, проведено випробування балістичних і крилатих ракет для збільшення дальності ураження, а також продовжено роботу над постачанням ЗРК спільного виробництва з іноземними партнерами.

Розробка і виробництво далекобійного озброєння залишається у фокусі Міноборони у 2025 році:

балістичних та крилатих ракет, які мають стати стримуючим фактором для країни-агресора;

компонентів системи протиракетної оборони (ПРО), які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак;

вітчизняного комплексу ПРО, характеристики якого будуть відповідати найкращим іноземним аналогам;

систем управління для зенітно-ракетних комплексів.

Зокрема, проводяться переговори з партнерами про отримання систем іноземного виробництва, разом із західними компаніями створюються сучасні українські системи протиракетної оборони.