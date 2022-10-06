Політика

“Ах, ти так, ну, ось отримуй від нас!” Зеленський закликав НАТО завдати превентивного удару

6 Жовтня 2022 21:08
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО завдати «превентивного удару», щоб не дозволити Росії використовувати ядерну зброю.

“Що має робити НАТО? Виключити можливість застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо застосують (ЯЗ). А не навпаки — чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: “Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!” — заявив президент України під час відеоінтерв’ю Інституту Лоуї в Австралії.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відразу звинуватив Зеленського у закликах до початку світової війни «з непередбачуваними жахливими наслідками». Також він закликав США, Велику Британію та країни ЄС звернути на це особливу увагу.

«США, Великобританія де-факто керують діяльністю Києва, і тому вони мають відповідати за заяви Зеленського», — додав він.


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