“Ах, ти так, ну, ось отримуй від нас!” Зеленський закликав НАТО завдати превентивного удару

Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО завдати «превентивного удару», щоб не дозволити Росії використовувати ядерну зброю.

“Що має робити НАТО? Виключити можливість застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо застосують (ЯЗ). А не навпаки — чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: “Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!” — заявив президент України під час відеоінтерв’ю Інституту Лоуї в Австралії.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відразу звинуватив Зеленського у закликах до початку світової війни «з непередбачуваними жахливими наслідками». Також він закликав США, Велику Британію та країни ЄС звернути на це особливу увагу.

«США, Великобританія де-факто керують діяльністю Києва, і тому вони мають відповідати за заяви Зеленського», — додав він.