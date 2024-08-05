Політика

Африканська республіка Ботсвана підписала спільну декларацію Саміт миру
5 Серпня 2024 15:56
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Африканська республіка Ботсвана підписала спільне комюніке саміту миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана. Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності”, – сказав він.

Президент зазначив, що своїми діями Ботсвана демонструє “чітку відданість” міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її зусиль із відновлення справедливого миру.

Зазначимо, що це 93 підпис під комюніке саміту миру.


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