Африканська республіка Ботсвана підписала спільну декларацію Саміт миру

Африканська республіка Ботсвана підписала спільне комюніке саміту миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана. Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності”, – сказав він.

Президент зазначив, що своїми діями Ботсвана демонструє “чітку відданість” міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її зусиль із відновлення справедливого миру.

Зазначимо, що це 93 підпис під комюніке саміту миру.

I welcome the Republic of Botswana's signature on the Peace Summit joint communique.



We value our friendly relations and Botswana's significant contribution to maintaining global security and stability.



Botswana's action demonstrates a clear commitment to international law, the…