“Аерофлот” повертається до паперу, а екіпаж отримує завдання через WhatsApp

Російська авіакомпанія “Аерофлот” після масштабної кібератаки 28 липня змушена частково повернутись до роботи в ручному режимі. Як повідомляє російське видання “База”, бортпровідники та пілоти нині отримують важливу інформацію про рейси через месенджери, зокрема WhatsApp і Telegram, або особисто — через виклик у диспетчерську.

Через атаку вийшла з ладу російська система “Аккорд”, комп’ютери в офісах були вимкнені, а частину внутрішніх процесів компанії перенесли з цифрового формату на паперовий.

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У деяких випадках виникають збої — наприклад, на один і той самий рейс можуть призначити кілька екіпажів, або ж забути визначити старшого бортпровідника на великий літак.

Ситуацію ускладнює й те, що досвідчені фахівці, які ще з радянських часів планували рейси без складних комп’ютерних програм, торік пішли на пенсію. Теперішнім співробітникам часто бракує досвіду.

Раніше, під час чергового колапсу в авіасполученні 5-7 липня, бортпровідники годинами чекали в диспетчерських без забезпечення харчуванням або готелем, а понаднормову роботу не фіксували. Через розосередження літаків по різних московських аеропортах екіпажам доводилося самотужки добиратись на таксі, витрачаючи на це власні кошти. Компенсація від компанії надходила із затримками.

За даними хакерів, під час атаки їм вдалося отримати доступ до даних про рейси, внутрішню документацію і записи переговорів, а також знищити близько 7000 серверів. У наступні дні “Аерофлот” повідомив про часткову стабілізацію роботи, однак повноцінна цифрова інфраструктура ще не відновлена.