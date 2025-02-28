Політика

Адвокати Порошенка подають позов до Верховного суду щодо санкцій
28 Лютого 2025 18:58
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Експрезидент та народний депутат Петро Порошенко / Фото: Facebook/Петро Порошенко
Експрезидент та народний депутат Петро Порошенко / Фото: Facebook/Петро Порошенко

Адвокати Петра Порошенка, експрезидента України та народного депутата, подали позов до Верховного суду щодо санкцій, введених проти нього.

Згідно з заявою, опублікованою на сайті партії “Європейська солідарність“, захисники Порошенка вважають, що фінансовий моніторинг не має повноважень ініціювати ці санкції.

“Фінмоніторинг, організація, яка займається фінансовою розвідкою, не має права ініціювати санкції. Міністр економіки, віце-прем’єр Свириденко доклала шаленого тиску на міністрів, щоб вони проголосували. У той же день це проголосували в РНБО, і це підписав Зеленський. Ми знаємо, що Стефанішина, міністр юстиції, тиснула на виконавців, на тих працівників апарату  Кабміну і апарату РНБО, чиїм обов’язком було забезпечити, щоб юридично нікчемні документи не потрапляли навіть на розгляд РНБО, не те що не потрапляли на підпис як указ Зеленського”, – заявив адвокат Ілля Новіков.

13 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти декількох українських бізнесменів та депутатів, серед яких і Петро Порошенко.

Порошенко назвав таке рішення “антиконституційним” та “політично мотивованим”, а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени РНБО.


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