Суспільство

“Адвокати хамасу” вимагають заборонити Ізраїлю брати участь у “Євробаченні”

10 Грудня 2023 17:02
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євробачення

Організатори “Євробачення” відхилили вимоги пропалестинських активістів щодо заборони Ізраїлю брати участь у пісенному конкурсі у 2024 році. Про це повідомляє нідерландське видання HLN з посиланням на відповідь прес-служби Європейського мовного союзу.

“Євробачення” – конкурс для організацій мовлення, а не для урядів, зазначає EBU. Керівництво організації, що представляє інтереси її країн-членів, “оцінило список учасників та вирішило, що ізраїльський громадський мовник відповідає всім правилам конкурсу”.


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