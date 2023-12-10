“Адвокати хамасу” вимагають заборонити Ізраїлю брати участь у “Євробаченні”

Організатори “Євробачення” відхилили вимоги пропалестинських активістів щодо заборони Ізраїлю брати участь у пісенному конкурсі у 2024 році. Про це повідомляє нідерландське видання HLN з посиланням на відповідь прес-служби Європейського мовного союзу.

“Євробачення” – конкурс для організацій мовлення, а не для урядів, зазначає EBU. Керівництво організації, що представляє інтереси її країн-членів, “оцінило список учасників та вирішило, що ізраїльський громадський мовник відповідає всім правилам конкурсу”.