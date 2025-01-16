Адвокатка заявила, що її побили у Бучанському ТЦК: Поліцейські розслідують інцидент

4 січня в приміщенні Бучанського територіального центру комплектування (ТЦК) було побито адвокатку Марію Населенко, яка захищала права військовозобов’язаного. Інцидент розслідують правоохоронці, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила Рада адвокатів Київської області.

Населенко, яка прибула до ТЦК 3 січня, намагалася надати правову допомогу чоловіку, якого, за її словами, утримували без законних підстав. Їй відмовили у доступі до клієнта, тож адвокатка викликала поліцію. Пізніше їй передали заяву, нібито підписану клієнтом, про відмову від її послуг, проте родичі заявили, що почерк не відповідає його письму.

Наступного дня адвокатка повернулася до ТЦК, де, за її словами, майор адміністративного відділу почав агресивно викручувати їй руку, штовхати та завдавати ударів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про побої та мордування (ч.1 ст. 126 ККУ). Державне бюро розслідувань отримало звернення щодо правопорушень працівників ТЦК.