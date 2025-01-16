Кримінал

Адвокатка заявила, що її побили у Бучанському ТЦК: Поліцейські розслідують інцидент
16 Січня 2025 16:11
читать на русском →
Марія Населенко / Фото: Рада адвокатів Київської області
Марія Населенко / Фото: Рада адвокатів Київської області

4 січня в приміщенні Бучанського територіального центру комплектування (ТЦК) було побито адвокатку Марію Населенко, яка захищала права військовозобов’язаного. Інцидент розслідують правоохоронці, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила Рада адвокатів Київської області.

Населенко, яка прибула до ТЦК 3 січня, намагалася надати правову допомогу чоловіку, якого, за її словами, утримували без законних підстав. Їй відмовили у доступі до клієнта, тож адвокатка викликала поліцію. Пізніше їй передали заяву, нібито підписану клієнтом, про відмову від її послуг, проте родичі заявили, що почерк не відповідає його письму.

Наступного дня адвокатка повернулася до ТЦК, де, за її словами, майор адміністративного відділу почав агресивно викручувати їй руку, штовхати та завдавати ударів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про побої та мордування (ч.1 ст. 126 ККУ). Державне бюро розслідувань отримало звернення щодо правопорушень працівників ТЦК.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Січня 2025 15:38

Україна та Велика Британія уклали угоду про 100-річне партнерство
16 Січня 2025 17:36

Зеленський і Трамп можуть зустрітися найближчим часом після інавгурації, – Єрмак
16 Січня 2025 16:27

Команда Трампа готує план нафтових санкцій проти Росії, – Bloomberg
16 Січня 2025 13:04

Ліквідовано дві схеми заробітку на ухилянтах: ділки пропонували відстрочку або службу у тилу
16 Січня 2025 12:46

У ДСНС спростували інформація про мобілізацію 50% рятувальників
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки