Адвокат у Києві за $25 тисяч обіцяв “вирішити питання” зняття з військового обліку

У столиці до суду скерували обвинувальний акт щодо адвоката, який замість юридичної допомоги пообіцяв клієнту за гроші домовитись про зняття його з військового обліку. Загальна сума неправомірної вигоди становила 25 тисяч доларів США.

Прокурори Київської міської прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно столичного адвоката, якого обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди та незаконному зберіганні боєприпасів.

За даними слідства, киянин звернувся до адвоката з наміром у законний спосіб оновити військово-облікові документи. Натомість юрист запропонував за гроші домовитись про виключення чоловіка з військового обліку як непридатного до служби, пообіцявши вирішити питання проходження військово-лікарської комісії без присутності клієнта.

Упродовж лютого 2025 року адвокат отримав від чоловіка кошти трьома частинами на загальну суму 25 тисяч доларів США. Після одержання останньої частини платежу в березні 2025 року його затримали.

Під час обшуку у фігуранта правоохоронці виявили патрони та кілька гранат. Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, а також за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне зберігання бойових припасів.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.