Кримінал

ЗСУ знищили вже 55 510 російських загарбників Українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 510 військовослужбовців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії на 22 вересня орієнтовно склали: особового складу – близько 55510 (+400) осіб ліквідовано;

танків – 2236 (+9);

бойових броньованих машин – 4776 (+28);

артилерійських систем – 1341 (+1);

РСЗВ – 318 (+0);

кошти ППО – 169 (+1);

літаків – 253 (+0);

вертольотів – 218 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 941 (+9);

крилаті ракети – 240 (+1);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20);

спеціальної техніки – 125 (+0). Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. Поділитися:



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