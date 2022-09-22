Кримінал

ЗСУ знищили вже 55 510 російських загарбників

22 Вересня 2022 09:29
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Українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 510 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 22 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 55510 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків – 2236 (+9);
  • бойових броньованих машин – 4776 (+28);
  • артилерійських систем – 1341 (+1);
  • РСЗВ – 318 (+0);
  • кошти ППО – 169 (+1);
  • літаків – 253 (+0);
  • вертольотів – 218 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 941 (+9);
  • крилаті ракети – 240 (+1);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20);
  • спеціальної техніки – 125 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.


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