ЗСУ знищили вже 55 510 російських загарбників

Українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 510 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 22 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 55510 (+400) осіб ліквідовано;
- танків – 2236 (+9);
- бойових броньованих машин – 4776 (+28);
- артилерійських систем – 1341 (+1);
- РСЗВ – 318 (+0);
- кошти ППО – 169 (+1);
- літаків – 253 (+0);
- вертольотів – 218 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 941 (+9);
- крилаті ракети – 240 (+1);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20);
- спеціальної техніки – 125 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
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