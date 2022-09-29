ЗСУ збили на Миколаївщині два російських Су-25

В Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито два російських штурмовики Су-25.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
“29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади ” збито два російських штурмовики Су-25″, йдеться у повідомленні
За вчорашню добу, окрім знищених 4 ракет Х-59, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил підтверджено ліквідацію трьох БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, повідоммили у Повітряних Силах.
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