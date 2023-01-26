Кримінал

Затримано підполковника СБУ: його підозрюють у передачі росіянам секретної інформації

26 Січня 2023 12:52
46
прокуратура, сбу

Офіс генпрокурора повідомляє про затримання співробітника одного з підрозділів Служби безпеки у Запорізькій області підполковника СБУ “за фактом державної зради”.

За даними слідства, правоохоронець приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема його цікавили схеми розміщення блокпостів області.

В ОГП повідомили, що він фотографував документи й через Telegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора.

Під час обшуків виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, гроші, а також інші докази, повідомили в Офісі генпрокурора.

“Також з’ясовано, що він має зв’язки, зокрема родинні, з представниками правоохоронних та державних органів РФ”, – йдеться у повідомленні.

Наразі готується повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводило ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Тим часом СБУ повідомляє, що “викрила ще одного зрадника у власних лавах”.

Там підтвердили, що підозрюють свого співробітника у зборі даних для передачі російським спецслужбам.

“Встановлено, що після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ”, – йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією Служби, підполковнику вже повідомлено про підозру у державній зраді. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Січня 2023 13:15
14

ППО знищила 47 крилатих ракет ворога, – Залужний
26 Січня 2023 13:08
30

У Міненерго назвали області із найскладнішою ситуацією після ракетного обстрілу
26 Січня 2023 12:52
46

Затримано підполковника СБУ: його підозрюють у передачі росіянам секретної інформації
26 Січня 2023 11:42
49

Кулуарна дискусія про західні літаки для України вже почалася, – Politico
26 Січня 2023 10:44
44

Унаслідок ракетної атаки на Одещині пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
усі думки