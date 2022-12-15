Кримінал

Загарбники за добу 86 разів обстріляли Херсонщину: 3 людей загинуло, ще 13 отримали поранення

15 Грудня 2022 09:57
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війна

За минулу добу, 14 грудня, російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини. Вони відкривали вогонь з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів, атакували дронами.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Під масованим вогнем російських окупантів опинилися житлові квартали Херсона. Війська рф поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

Рятувальники упродовж 14 грудня ліквідували у Херсоні дві масштабні пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Минулої доби через російські обстріли загинуло троє людей, зокрема 8-річний хлопчик. Начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук розповів, що дитина мала багато пошкоджень через мінно-вибухову травму. Лікарі годину намагалися його реанімувати, але марно.

Ще 13 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.


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