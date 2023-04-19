Загарбники за добу 79 разів обстріляли Херсонщину, загинув цивільний

Російська армія за минулу добу, 18 квітня, здійснила 79 обстрілів Херсонської області, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. Одна людина загинула.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, Херсон війська РФ обстріляли п’ять разів.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; влучили у територію ринку і будівлю закладу освіти в Херсоні”, – зазначив Прокудін.

Унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, десять – дістали поранення, підкреслив він.