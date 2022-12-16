За минулу добу росіяни вбили 7 цивільних мешканців на Донеччині

Упродовж 15 грудня від російської збройної агресії загинули 7 мирних мешканців Донецької області, ще 7 – отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу 15 грудня стало відомо про загибель семи мирних жителів Донеччини: 2 – у Бахмуті, 2 – у Нью-Йорку, 1 – у Часовому Яру, 1 – у Білій Горі та 1 – у Роздолівці.

Зазначається, що упродовж дня ще семеро людей отримали поранення.

Усього від початку вторгнення від дій окупантів загинули 1264 людини, 2749 – зазнали поранень. Однак дані не є повними, оскільки через воєнний стан неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.