Кримінал

За минулу добу росіяни вбили 7 цивільних мешканців на Донеччині

16 Грудня 2022 08:32
7
війна

Упродовж 15 грудня від російської збройної агресії загинули 7 мирних мешканців Донецької області, ще 7 – отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу 15 грудня стало відомо про загибель семи мирних жителів Донеччини: 2 – у Бахмуті, 2 – у Нью-Йорку, 1 – у Часовому Яру, 1 –  у Білій Горі та 1 – у Роздолівці.

Зазначається, що упродовж дня ще семеро людей отримали поранення.

Усього від початку вторгнення від дій окупантів загинули 1264 людини, 2749 – зазнали поранень. Однак дані не є повними, оскільки через воєнний стан неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Грудня 2022 09:45
2

Харків повністю знеструмлено, не працює метро
16 Грудня 2022 09:13
59

Окупанти завдали удари по критичній інфраструктурі Харківщини
16 Грудня 2022 07:51
17

ЗСУ відбили ворожі атаки біля 22 населених пунктів, – Генштаб
16 Грудня 2022 07:43
15

Лідери ЄС домовились про виділення €18 млрд та збільшення військової допомоги Україні
16 Грудня 2022 07:35
21

Посли ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
усі думки