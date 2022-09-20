За добу захисники знищили 160 окупантів, 1 літак та 5 БПЛА

Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 810 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 20 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано;
- танків – 2216 (+4);
- бойових броньованих машин – 4724 (+4);
- артилерійських систем – 1323 (+10);
- РСЗВ – 318 (+6);
- кошти ППО – 168 (+0);
- літаків – 252 (+1);
- вертольотів – 217 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 925 (+5);
- крилаті ракети – 239 (+1);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6);
- спеціальної техніки – 125 (+0).
Минулої доби найбільше втрат російські окупанти на Бахмутівському та Донецькому напрямках.
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