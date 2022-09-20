Кримінал

За добу захисники знищили 160 окупантів, 1 літак та 5 БПЛА Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 810 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії на 20 вересня орієнтовно склали: особового складу – близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано;

танків – 2216 (+4);

бойових броньованих машин – 4724 (+4);

артилерійських систем – 1323 (+10);

РСЗВ – 318 (+6);

кошти ППО – 168 (+0);

літаків – 252 (+1);

вертольотів – 217 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 925 (+5);

крилаті ракети – 239 (+1);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6);

спеціальної техніки – 125 (+0). Минулої доби найбільше втрат російські окупанти на Бахмутівському та Донецькому напрямках. Поділитися:



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