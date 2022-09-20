Кримінал

За добу захисники знищили 160 окупантів, 1 літак та 5 БПЛА

20 Вересня 2022 09:30
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Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 810 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 20 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків – 2216 (+4);
  • бойових броньованих машин – 4724 (+4);
  • артилерійських систем – 1323 (+10);
  • РСЗВ – 318 (+6);
  • кошти ППО – 168 (+0);
  • літаків – 252 (+1);
  • вертольотів – 217 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 925 (+5);
  • крилаті ракети – 239 (+1);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6);
  • спеціальної техніки – 125 (+0).

Минулої доби найбільше втрат російські окупанти на Бахмутівському та Донецькому напрямках.


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