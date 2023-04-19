Єврокомісія: ордер на арешт Путіна повинні виконувати всі країни-підписанти Римського статуту

У Єврокомісії заявили, що всі країни-підписанти Римського статуту зобов’язані виконувати ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Про це сказала віце-президент Європейської Комісії Вера Юрова, повідомляє Укрінформ.

Така заява була оприлюднена у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, в ході слухань щодо насильницької депортації українських дітей росіянами.

Ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової був виданий у зв’язку з організацією ними насильницької депортації українських дітей.