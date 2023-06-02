Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю, який на смерть збив нацгвардійця

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРП.

Таким чином, Вища рада правосуддя погодила клопотання заступника Генерального прокурора. Рішення сьогодні на засіданні підтримали усі присутні на засіданні ВРП – 13 членів.

Це означає, що суддю Тандира відсторонено від виконання своїх обов’язків до 25 липня, а значить до закінчення досудового слідства.