Кримінал

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю, який на смерть збив нацгвардійця

2 Червня 2023 11:20
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Олексій Тандир

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРП.

Таким чином, Вища рада правосуддя погодила клопотання заступника Генерального прокурора. Рішення сьогодні на засіданні підтримали усі присутні на засіданні ВРП – 13 членів.

Це означає, що суддю Тандира відсторонено від виконання своїх обов’язків до 25 липня, а значить до закінчення досудового слідства.


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