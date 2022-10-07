Кримінал

Використання Росією іранських дронів не матиме суттєвого впливу на хід війни, – ISW

7 Жовтня 2022 07:08
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війна

Використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 навряд чи істотно вплине на хід війни.

Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW).

Зазначається, що використання цих безпілотників не призводить до ефектів, аналогічних  використанню Україною американських систем HIMARS.

Росіяни не направляють безпілотники на асиметричні вузли поблизу поля бою, але використовували багато “Шахедів”  проти цивільних цілей у тилових районах. Імовірно, вони сподіваються  викликати нелінійний ефект за допомогою терору.

ISW пише, що російські війська, схоже, вже використали нетривіальний відсоток постачань Shahed-136, якщо твердження про надані Росії “сотні” безпілотників правильні.

6 жовтня українські війська, ймовірно, продовжили контрнаступальні операції на північному сході Харківської області в районі Куп’янська та операції уздовж дороги Кремінна-Сватово на заході Луганської області.

Росіяни, ймовірно, створюють оборонні позиції у верхній частині Херсонської області. Вони продовжили наземні атаки в Донецькій області і могли досягнути нових успіхів у районі Бахмута. Також росіяни продовжували завдавати   артилерійських, авіаційних і ракетних ударів на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Миколаївській областях.


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