Вибухи у Харкові: стало відомо, чим стріляли російські окупанти

Російські окупанти 13 листопада обстріляли Харків ракетами С-300.

Такі попередні дані вранці 14 листопада оприлюднив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Вчора близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо, ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об’єкт. Попередньо, без постраждалих”, — повідомив Синєгубов.

За його даними, крім Харкова, окупанти обстрілювали міста Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Росією.