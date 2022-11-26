Вибухи у Дніпрі: частково зруйновано 7 приватних будинків

Через обстріл Дніпра 26 листопада є постраждалі в приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі. Росіяни ударом зруйнували сім будинків, внаслідок атаки сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

“Внаслідок влучання в будинки у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі є постраждалі”, – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста.

Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.

“На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових РФ”, – додають в повідомленні.