Кримінал

Вибухи у Дніпрі: частково зруйновано 7 приватних будинків

26 Листопада 2022 13:03
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Через обстріл Дніпра 26 листопада є постраждалі в приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі. Росіяни ударом зруйнували сім будинків, внаслідок атаки сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

“Внаслідок влучання в будинки у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі є постраждалі”, – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста.

Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.

“На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових РФ”, – додають в повідомленні.


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