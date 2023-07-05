Кримінал

Вибух у Шевченківському суді: правопорушник загинув

5 Липня 2023 20:00
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суд, вибух

Зловмисник, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігорь Клименко.

“Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе”, – написав міністр.

Він додав, що під час штурму приміщення поранення отримали двоє бійців КОРДу. Їхнє життя врятували щити.

В Офісі генпрокурора при цьому зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти.

Сьогодні у будівлі Шевченківського районного суду пролунав вибух. Пізніше з’ясувалося, що один з підсудних підірвав там вибуховий пристрій.

У ЗМІ повідомляли, що зловмисник – чоловік, який у 2015 році кинув гранату у нацгвардійців під будівлею Верховної ради. Ним виявився Ігор Гуменюк – колишній боєць добровольчого батальйону “Січ”.


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