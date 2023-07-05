Кримінал

У Шевченківському райсуді Києва пролунав вибух

5 Липня 2023 18:14
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вибух

У Києві в приміщенні суду в Шевченківському районі пролунав вибух.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі.

На місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи”, – йдеться у повідомлені.

“За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.

Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу”, – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За даними ЗМІ, вибух міг організувати чоловік, який у 2015 році кинув гранату у правоохоронців під будівлею Верховної ради.

Варто зауважити, що тоді ним виявився Ігор Гуменюк, який був бійцем добровольчого батальйону “Січ”.


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