Кримінал

Вранці росіяни обстріляли Чернігівську область. Пошкоджено будинки і авто

21 Квітня 2023 10:31
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війна

Уранці 21 квітня російська армія відкрила вогонь по мирних населених пунктах Чернігівської області, зафіксовано 34 приходи. Унаслідок обстрілів пошкоджені домівки й транспорт.

Про це інформує ОК “Північ”.

“Російські війська обстріляли населений пункт на прикордонні Чернігівської області”, – пише пресслужба.

Повідомляється, що з 06:17 до 07:40 рашисти гатили на околицях села Леонівка Новгород-Сіверського району.

Військові зафіксували щонайменше 34 приходи. Ймовірно, ворог використовував ствольну артилерію та міномет калібру 120 мм.

Унаслідок обстрілу пошкоджено три домівки мирних мешканців і два цивільні транспортні засоби.

Інформація про постраждалих не надходила.


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