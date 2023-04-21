Вранці росіяни обстріляли Чернігівську область. Пошкоджено будинки і авто

Уранці 21 квітня російська армія відкрила вогонь по мирних населених пунктах Чернігівської області, зафіксовано 34 приходи. Унаслідок обстрілів пошкоджені домівки й транспорт.
Про це інформує ОК “Північ”.
“Російські війська обстріляли населений пункт на прикордонні Чернігівської області”, – пише пресслужба.
Повідомляється, що з 06:17 до 07:40 рашисти гатили на околицях села Леонівка Новгород-Сіверського району.
Військові зафіксували щонайменше 34 приходи. Ймовірно, ворог використовував ствольну артилерію та міномет калібру 120 мм.
Унаслідок обстрілу пошкоджено три домівки мирних мешканців і два цивільні транспортні засоби.
Інформація про постраждалих не надходила.