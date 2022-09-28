Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу

В Кривому Розі чути вибухи.

Про це в повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі”, – написав він.