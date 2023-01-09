Кримінал

Внаслідок удару по Шевченковому на Харківщині розбило три павільйони, пошкоджений торговий центр

9 Січня 2023 10:13
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війна

Шевченкове обстріляли ракетами С-300, окупанти влучили у ринок. Внаслідок удару пошкоджені щонайменше три павільйони, нежитлові будівлі й торговий центр.

Про це Суспільне Харків повідомив голова громади Валерій Приходько.

“У понеділок не ринковий день, але деякі продавці працюють в понеділок. Ринок розташований у тому місці, де люди проходять в лікарню, на роботу. Місце центральне, димить — страшне. Розбило щонайменше 3 павільйони. Поряд нежитлові будівлі є, вікна повилітали. І торговий центр десь на 40% пошкоджений”, — сказав Приходько.

Під час обстрілу Шевченкового поранення отримали 7 людей: “Дитина 13 років поранена. Усі живі, але у тяжкому стані”.


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Окупанти обстріляли Шевченкове на Харківщині
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