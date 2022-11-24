Внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Вишгороді загинуло 6 жителів

У Вишгороді внаслідок влучання у багатоповерхівку 23 листопада загинуло 6 місцевих жителів, ще 30 отримали поранення різного ступеню

Про це інформує в фейсбуці начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Ще вчора повідомлялося, що у Вишгороді загалом постраждала 31 людина. Сьогодні 24 листопада станом на 16:47 відомо, що лише 30 мирних жителів постраждало та ще шестеро – загинули.

“Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати”, – додав Нєбитов.