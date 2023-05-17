Внаслідок обстрілу Куп’янська загинув чоловік

За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Про це повідомив керівник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні.

Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам’янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.

“Внаслідок обстрілу Куп’янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років”, – повідомив Синєгубов.