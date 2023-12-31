Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено 84 будівлі

Кількість пошкоджених будівель внаслідок обстрілів міста Харкова 29-31 грудня зросла до 84.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, найбільше таких будівель у Київському районі – 70. Також руйнування зафіксовані в Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах.

На даний момент налічується 71 пошкоджений житловий будинок. Там було вибито близько 950 вікон у квартирах, ще 359 – у місцях загального користування.

Комунальники вже закрили близько 700 вікон та провели аварійні ремонтні роботи на шести з семи пошкоджених дахів.

У місті також зафіксували руйнування 13 нежитлових будівель. Там пошкоджено 290 вікон та дві покрівлі.

Комунальні служби ремонтують фасади, дахи, закривають вибиті вікна та двері. Роботи продовжуються.