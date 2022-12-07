Кримінал

Війська росії обстріляли середмістя Курахового на Донеччині. Загинули шестеро людей

7 Грудня 2022 16:16
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війна

Війська росії обстріляли місто Курахове на Донеччині.

Очільник Курахівської громади Роман Падун розповів «Суспільному», що під обстріл потрапило середмістя, зокрема ринок, автостанція, заправки і житлові будинки.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих цивільних і п’ятьох поранених.

Також Кириленко повідомив, що військові рф обстріляли центральну площу селища Ямпіль, коли люди отримували там гуманітарну допомогу. Там поранено троє людей.


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