Війська росії обстріляли середмістя Курахового на Донеччині. Загинули шестеро людей

Війська росії обстріляли місто Курахове на Донеччині.

Очільник Курахівської громади Роман Падун розповів «Суспільному», що під обстріл потрапило середмістя, зокрема ринок, автостанція, заправки і житлові будинки.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих цивільних і п’ятьох поранених.

Також Кириленко повідомив, що військові рф обстріляли центральну площу селища Ямпіль, коли люди отримували там гуманітарну допомогу. Там поранено троє людей.