Кримінал

Війська РФ обстріляли прикордоння Харківщини – пошкоджені будинки

17 Квітня 2023 08:41
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війна

Минулої доби, 16 квітня, російська армія продовжувала обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі”, – зазначив він.

За словами Синєгубова, у селі Курилівка Куп’янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння.

Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл села Першотравневе Ізюмського району. Постраждалих немає, зауважив очільник ОВА.


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