Кримінал

В Україні загинув відомий пензенський “авторитет”

6 Січня 2023 10:12
106
росія

Пензенські ЗМІ пишуть, що на початку січня в Україні загинув Сергій Максименко. З 1990-х років він очолював ОЗУ “Олімпія” (названа на ім’я спорткомплексу, навколо якого жили її майбутні учасники; до кінця 2000-х злочинне угрупування було найвпливовішим у регіоні), у 2014-му Максименко серед інших її учасників отримав 25 років позбавлення волі.

За даними пензенського видання “Вулиця Московська”, 59-річний Максименко відбував покарання в одній із колоній у Мордовії та вирішив завербуватися до ПВК Вагнер.

“В минулі роки він відрізнявся спортивною статурою, довгі роки, починаючи з юності, займався карате, двічі ставав абсолютним чемпіоном Центру Росії, – пише “Вулиця Московська”. – Навряд чи Сергію Максименку вдалося зберегти в ув’язненні свою бійцівську форму, але якщо він прийняв рішення вирушити до зони бойових дій – зухвалий дух у нього зберігся”.

За наявною інформацією, Максименко в ПВК Вагнер був командиром середньої ланки і загинув, наступивши на розтяжку.

Видання “Пенза наш дім” пише, що Максименка поховали на Новозахідному цвинтарі міста.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Січня 2023 11:39
40

До Білорусі прибув ще один військовий ешелон із Росії
6 Січня 2023 12:21
1

Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%
6 Січня 2023 11:19
80

Московські попи закликають не пускати предстоятеля ПЦУ на територію Лаври
6 Січня 2023 09:49
41

Лідери західних країн розкритикували “різдвяне перемир’я” Путіна
6 Січня 2023 09:28
64

Кулеба: Україна вступає у вирішальну фазу війни
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
усі думки