В Україні загинув відомий пензенський “авторитет”

Пензенські ЗМІ пишуть, що на початку січня в Україні загинув Сергій Максименко. З 1990-х років він очолював ОЗУ “Олімпія” (названа на ім’я спорткомплексу, навколо якого жили її майбутні учасники; до кінця 2000-х злочинне угрупування було найвпливовішим у регіоні), у 2014-му Максименко серед інших її учасників отримав 25 років позбавлення волі.

За даними пензенського видання “Вулиця Московська”, 59-річний Максименко відбував покарання в одній із колоній у Мордовії та вирішив завербуватися до ПВК Вагнер.

“В минулі роки він відрізнявся спортивною статурою, довгі роки, починаючи з юності, займався карате, двічі ставав абсолютним чемпіоном Центру Росії, – пише “Вулиця Московська”. – Навряд чи Сергію Максименку вдалося зберегти в ув’язненні свою бійцівську форму, але якщо він прийняв рішення вирушити до зони бойових дій – зухвалий дух у нього зберігся”.

За наявною інформацією, Максименко в ПВК Вагнер був командиром середньої ланки і загинув, наступивши на розтяжку.

Видання “Пенза наш дім” пише, що Максименка поховали на Новозахідному цвинтарі міста.