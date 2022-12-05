В Україні загинули понад 6700 цивільних, – дані ООН

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення, них – 6702 загиблих і 10 479 поранених.

Як передає Укрінформ з посиланням на повідомлення УВКПЛ, найбільше постраждали жителі Донецької та Луганської областей.

Відзначається, що причиною смертей та поранення стало переважно застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

УВКПЛ наголошує, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі, оскільки інформація з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із запізненням.