В Україні зафіксовано 34 тис. воєнних злочинів, – генпрокурор

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про 34 тис. воєнних злочинів, зафіксованих в Україні внаслідок російського вторгнення.

“Ми зафіксували 34 тисячі воєнних злочинів в Україні. Коли ми говоримо про пріоритизацію справ… про воєнні злочини, скоєні в Харківській області, зокрема в Ізюмі – звісно, такі справи у нас у пріоритеті. Втім, у нас є багато справ, які продовжуються досі, які розпочалися в таких містах, як Буча, Ірпінь. І всі обстріли та руйнування всіх цивільних об’єктів в Україні теж фіксуються, а потім також розслідуються”, – сказав Костін в інтерв’ю у програмі Face The Nation на телеканалі CBS.

При цьому він звернув увагу на “жахливу кількість потенційних воєнних злочинів, скоєних російським агресором”.

“Те, що ми наразі бачимо – це система російського агресора, те, що вони роблять на окупованій території. І мені здається, що щоразу, коли приходять російські війська, вони перетворюють це місце на нову Бучу, як ми бачимо в Ізюмі”, – сказав генпрокурор.

Костін також повідомив, що в Офісі генпрокурора перебуває понад 40 поточних розслідувань у справах про скоєні окупантами злочини сексуального насильства. “Нам важливо спілкуватися з людьми і дізнаватися про ці випадки, щоб жертви цих випадків повідомляли про них. І з цієї причини ми також перебуваємо в тісному контакті з нашими колегами в європейських країнах, де багато українців, які втекли до Європи, деякі з них могли бути жертвами чи свідками злочинів сексуального насильства”, – розповів він.

Генпрокурор зазначив, що в Офісі генпрокурора наразі вже є справа про геноцид, і він постійно на зв’язку з Міжнародним кримінальним судом та його прокурором Карімом Ханом, тому що МКС також має повноваження розглядати справу про геноцид. “Ми розуміємо, що всі ці факти разом узяті приведуть нас до можливого засудження за злочин геноциду”, – наголосив керівник відомства.

При цьому він сказав, що вже відомо, хто відповідає за злочин агресії, а “злочин агресії є матір’ю всіх цих злочинів, воєнних злочинів геноциду, тому що без агресії не було б інших воєнних злочинів”. “І з цієї причини за злочин агресії найвище політичне та військове керівництво має бути притягнуте до відповідальності та має бути покаране”, – резюмував Костін.