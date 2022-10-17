В результаті російських обстрілів ЗАЕС знову знеструмлена

Запорізька атомна електростанція знову знеструмлена – в результаті обстрілу російськими військовими відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

У понеділок, 17 жовтня, російські військові знову обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території. Внаслідок цього о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів.

Крім того, зазначили в Енергоатомі, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.