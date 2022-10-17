Кримінал

В результаті російських обстрілів ЗАЕС знову знеструмлена

17 Жовтня 2022 10:03
2
заес

Запорізька атомна електростанція знову знеструмлена – в результаті обстрілу російськими військовими відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

У понеділок, 17 жовтня, російські військові знову обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території. Внаслідок цього о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів.

Крім того, зазначили в Енергоатомі, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
усі думки
ТОП-новини
17 Жовтня 2022 06:59
97

Путін використає припинення вогню для підготовки до наступу, – ISW
17 Жовтня 2022 09:19
17

За ніч на півдні Повітряні сили знищили 26 дронів-камікадзе
17 Жовтня 2022 08:56
57

ЗСУ ліквідували багато окупантів та техніки: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
17 Жовтня 2022 07:46
37

Ворог намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
17 Жовтня 2022 07:14
143

У Києві прогриміли вибухи
Останні новини
усі новини