Кримінал

В Одеській ОВА оцінили шанси Росії захопити місто

28 Вересня 2022 15:50
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війна

Росія не має жодних шансів захопити Одесу, а оборона міста вдосконалюється з кожним днем.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Вона (система оборони) вибудовувалася із 24 лютого так, щоб жоден ворог не зміг сюди ні суходолом, ні морем проникнути. Сьогодні, коли ми говоримо про морську десантну операцію, ризик цей залишається, адже є чорноморський флот РФ. Але наразі немає приготувань до цієї дуже коштовної операції. Крім того, вона має бути забезпечена з суходолу або з повітря. На суходолі просування ворога немає, навпаки, на південному напрямку, хоч повільно, але просуваються наші ЗСУ”, — сказав він.


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