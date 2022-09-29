В Одесі затримали трьох агентів ФСБ, які вивісили у місті російський прапор

Держбюро розслідувань спільно зі Службою безпеки затримали в Одесі трьох агентів ФСБ, які для картинки пропагандистів з рф напередодні Дня Незалежності України вивісили у місті російський прапор.

Про це повідомили пресслужби ДБР та СБУ.

Правоохоронці встановили, що від початку повномасштабного вторгнення росії затримані здійснювали активну підривну діяльність в місті. Зокрема, 22 серпня 2022 року вони розмістили на одному з житлових будинків Одеси прапор російської федерації із підписом: «Одесса — русский город».

Надалі це фото російські агенти передали представникам держави-агресора для використання пропагандистськими ЗМІ.

Організував цю злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста, кажуть правоохоронці.

Він за завданням своїх кураторів зі спецслужби держави-агресора сформував злочинну групу. До неї він залучив ще двох прибічників «русского мира».

Зрадники збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, відомості щодо патріотично налаштованих активістів та передавали ці дані агресору. Крім того, вони розробляли плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області з метою проведення підривної діяльності на користь рф.

Також агенти ФСБ планували викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю. Для цього облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той «погодився» віддати все своє майно та гроші.