Кримінал

В Одесі затримали бойовика “самооборони Криму”

17 Липня 2023 15:46
читать на русском →
сбу

В Одесі затримали бойовика “Самооборони Криму”, який у 2014 допомагав росіянам захоплювати півострів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Перебуваючи у лавах угруповання, у 2014 році він допомагав російським окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території українського півострова, зокрема у місті Судак.

Також фігурант здійснював патрулювання вулиць, стояв на блок-постах та забезпечував “охорону” прокремлівських мітингів, які на той час організовували представники російських спецслужб.

“Під час таких “заходів” зрадник незаконно обшукував місцевих жителів та їхні автомобілі. Після цього людей часто затримували та відвозили у “невідомому напрямку”, – зазначили в СБУ.

Крім того, бойовик брав безпосередню участь в “очепленні” створених агресором “тервиборчкомів”, які були задіяні у проведенні фейкового референдуму щодо “приєднання” півострову до РФ.

За таку допомогу російським загарбникам зловмисник отримав від них кремлівську медаль “за захист Криму” 2014 року.

Ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінницької області, де проживали його родичі. За наявними даними, підставою для “переїзду” став конфлікт з ватажками угруповання.

Згодом він переїхав до Одеси, де “заліг на дно” і таким чином намагався уникнути правосуддя за свої злочини.

У ході контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання. Під час обшуку у затриманого виявлено речові докази його злочинної діяльності, у тому числі медаль “за захист Криму” 2014 року.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за трьома статтями:

  • Державна зрада;
  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Участь у незаконному збройному формуванні.

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує 15 років тюрми.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
17 Липня 2023 17:58

Ворог хоче розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ, – Сирський

17 Липня 2023 18:18

У Харкові чоловік вбив свою родину, а потім скоїв смертельну ДТП
17 Липня 2023 17:25

Рада оборони Харківщини оголосила про обов’язкову евакуацію дітей з прикордонних територій
17 Липня 2023 16:45

Україна готова продовжити “зернову ініціативу” без РФ, – Зеленський
17 Липня 2023 16:27

Судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовжили запобіжний захід

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки