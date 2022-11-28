В Одесі затримали агента, який збирав дані про українське ППО

В Одесі затримали російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації українських військових, зокрема систем ППО, у Києві та на півдні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, насамперед чоловік намагався виявити, де розташовуються центри управління та системи протиповітряної оборони України. Зібрані дані він передавав через зв’язкового, яким виявився представник прокремлівського інформагентства «Бел.ru» (Білгородська область рф), якого завербувала ФСБ.

Комунікація відбувалася через анонімний Telegram-канал. Отримані дані окупанти планували використовувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об’єктах, кажуть в СБУ.

Правоохоронці затримали російського агента в Одесі, коли він намагався передати зібрану інформацію. За даними слідства, агентом виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала через заборонені соцмережі (ймовірно, «Вконтакте »або «Одноклассники») після повномасштабного вторгнення росії. У соцмережах чоловік заявляв про підтримку збройної агресії проти України.

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони, а вдома також знайшли заборонену комуністичну символіку та пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії росії.

Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ чи інших українських підрозділів під час воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 ККУ). За це загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою.