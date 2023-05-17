В Херсоні затримали медсестру, яка працювала на ФСБ

Служба безпеки в Херсоні затримала медсестру. Вона працювала на ФСБ і “зливала” ворогу персональні дані українських захисників.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисницею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФСБ.
“За його завданням після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Надалі вона збирала для РФ дані українських захисників, які проходили лікування в лікарні”, – з’ясували в СБУ.
Також медсестра шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру.
“Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні “звіти” до ФСБ через месенджер. Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту”, – дізналися правоохоронці.
Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників у Телеграм.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Розслідування триває.