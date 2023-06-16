Кримінал

Унаслідок ракетної атаки на Київщині постраждали дві людини

16 Червня 2023 13:49
19
ракетний удар

Прокуратура розпочала розслідування поранення мирних жителів та пошкодження будинку внаслідок ракетної атаки російської армії на Київщину.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що збройні сили країни-агресора здійснили чергову ракетну атаку. Унаслідок ракетного удару в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки, розпочалась пожежа.

За даними Офісу генпрокурора, слідство встановило, що від удару в будинок постраждала 82-річна жінка.

Також поранення отримав водій, який рухався по автошляху.

В одному з районів області пошкоджено домівки та магазин.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Червня 2023 12:36
96

ППО Києва збила шість ракет Х-47 “Кинджал” та шість “Калібрів”
16 Червня 2023 16:23
0

Австрійський суд заблокував видачу Фірташа Америці
16 Червня 2023 16:07
27

Колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру
16 Червня 2023 14:50
88

Європарламент закликав Зеленського ветувати один з найкорумпованіших законів останнього часу
16 Червня 2023 14:06
35

Зеленський підписав закон про націоналізацію банків підсанкційних власників
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
усі думки