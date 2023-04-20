Кримінал

Унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині поранено шестеро людей, пошкоджена інфраструктура

20 Квітня 2023 07:50
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війна

Упродовж минулої доби, 19 квітня, російські війська обстрілювали Херсонську область 60 разів. Унаслідок цього поранено шестеро мирних жителів, є пошкодження.

Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації”, – пише очільник області.

Повідомляється, що лише у місті Херсон зафіксовано п’ять обстрілів російської армії.

Рашисти влучили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області.

Унаслідок обстрілів 6 мирних жителів дістали поранення.

Пошкоджено будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні. Також є влучання в амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді.

З деокупованої території Херсонщини евакуйовано 87 людей.


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