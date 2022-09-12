У звільненому від російських окупантів селі на Харківщині знайшли вбитими чотирьох людей

Тіла чотирьох цивільних відкопали у селі Залізничному Чугуївського району Харківської області після деокупації населеного пункту. Місцеві жителі розповіли, що людей вбили російські окупанти.

“27 лютого двоє цивільних людей перебували у будинку та були застрелені пострілом у голову. Вилучені гільзи та кулі, якими були вбиті особи. Також виявлене ще одне поховання вбитого та тіло чоловіка на території підприємства. При огляді померлих виявлені сліди вогнепальних поранень”, — повідомили у поліції.

Фото з місця вбивств публікує прокуратура.

“За свідченням місцевих мешканців, всі вони були застрелені окупантами”, — з’ясували слідчі.

Як повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, після звільнення сіл та селищ від російських військ поліція отримує все більше заяв про злочини окупантів. Особи трьох загиблих у селі встановили, це чоловіки 47-61 років.

“Сергій, 61 рік. Розстріляний у спину у своєму будинку. Тіло поховали сусіди в огороді. Ілхам, 58 років та Констянтин. Поховані у дворі Ілхама, в ході огляду виявлені кульові поранення у голові. Володимир, 47 років. Тіло лежало на вежі заводу, напроти вокзалу з 26 лютого. З слів місцевих, був розстріляний з кулемета”, — повідомив Болвінов.

Вбивства цивільних розслідують за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — порушення законів та звичаїв війни.