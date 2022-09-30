Кримінал

У Вовчанську правоохоронці затримали поплічника окупантів

30 Вересня 2022 14:40
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У звільненому Вовчанську Харківської області затримали колаборанта, відомого у кримінальних колах. Під час окупації він активно допомагав російським військовим.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що 45-річний чоловік, якого знають за прізвиськом “Чиж”, від початку війни перейшов на бік Росії. У березні він організував незаконний збір підписів за відставку чинного мера Вовчанська.

Крім того, колаборант “злив” окупантам прізвища та адреси правоохоронців, які мешкають у місті. Він забезпечував росіян пальним, продуктами, будівельними матеріалами тощо.

Також “Чиж” разом з ворогами підняв російський прапор у центрі Вовчанська.

Ще у травні СБУ зібрала достатньо доказів проти зрадника (ч. 2 ст. 111 ККУ). Тоді ж його було оголошено у розшук.

Після звільнення Вовчанську “Чижа” затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15 років в’язниці або довічний термін з конфіскацією майна.


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