У Вовчанську правоохоронці затримали поплічника окупантів

У звільненому Вовчанську Харківської області затримали колаборанта, відомого у кримінальних колах. Під час окупації він активно допомагав російським військовим.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що 45-річний чоловік, якого знають за прізвиськом “Чиж”, від початку війни перейшов на бік Росії. У березні він організував незаконний збір підписів за відставку чинного мера Вовчанська.

Крім того, колаборант “злив” окупантам прізвища та адреси правоохоронців, які мешкають у місті. Він забезпечував росіян пальним, продуктами, будівельними матеріалами тощо.

Також “Чиж” разом з ворогами підняв російський прапор у центрі Вовчанська.

Ще у травні СБУ зібрала достатньо доказів проти зрадника (ч. 2 ст. 111 ККУ). Тоді ж його було оголошено у розшук.

Після звільнення Вовчанську “Чижа” затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15 років в’язниці або довічний термін з конфіскацією майна.