Кримінал

У Вовчанську на Харківщині бійці ДСНС врятували жінку з-під завалів: її будинок зруйнували росіяни

22 Серпня 2023 08:47
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війна, дснс

У прикордонному Вовчанську Харківської області в ніч на 22 серпня рятувальники деблокували з-під завалів будинку 56-річну жінку — у її дім влучив російський снаряд.

Російська армія обстріляла Вовчанськ близько 03:00, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

“Пошкоджені та зруйновані чотири житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю — 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала”, — сказано у повідомленні.

За даними пресслужби ДСНС Харківщини, внаслідок обстрілу пожеж не було. Жінці, яку врятували, надали психологічну допомогу.


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